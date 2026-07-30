¿Daniela ROMPE con Las Divas? ¡Revive el ‘pick me’ de Michelle y llueven reclamos cara a cara! (VIDEO)

El pleito de Daniela y Michelle que comenzó en la Gala MasterChef 24/7 de este miércoles está lejos de terminar: Mich aún no supera que su ahora examiga supuestamente se burló de ella, mientras que Dani le lanzó agrios reclamos en su propia cara porque le dijo “pick me” sólo por acercarse a Lancer para ayudarle... ¡se puso intenso!

