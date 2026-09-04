Venga La Alegría | Programa 4 de septiembre 2026 Parte 1 | La liberación de Luis de Llano, un vistazo a las instalaciones de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de septiembre 2026, parte 1: Todo sobre la trifulca que se armó en la liberación de Luis de Llano, Eduardo Yañez defendió a Ninel Conde tras el zafarrancho que se armó en el aeropuerto de la CDMX, Jorge Ortiz de Pinedo respondió con humor al arresto de Luis de Llano, Ari Telch toma postura sobre los comentarios de Ninel Conde, un vistazo a las instalaciones renovadas de La Granja VIP Segunda Temporada, el Challenge y la receta de pescado al disco.

También, Yeri Mua confirma que acepta subir al ring con Bellakath si le cumplen una condición, Rafael Portillo envió un contundente mensaje a Juan Osorio y una imperdible pasarela de looks urbanos con mezclilla. Además, nos visitaron María Kemp y Ana Graham de la obra ‘Django con la soga al cuello’. ¡Venga La Alegría!