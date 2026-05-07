Venga La Alegría | Programa 7 de mayo 2026 Parte 1 | El caso de Vadhir Derbez, Paulina Rubio y entrevista con Carín León

Este jueves 7 de mayo tenemos las mejores noticias de los famosos, el abogado de Vadhir Derbez nos habla sobre la situación legal que atraviesa el actor al ser acusado de abuso y señala que previó a que el tema se hiciera público, Vadhir fue víctima de extorsión. El Capi Pérez tuvo una entrevista muy especial con Carín León, quien nos presenta su nuevo disco “Muda”. Don Paco, exparticipante de MasterChef nos enseña a hacer una deliciosa y clásica paella.