Venga La Alegría | Programa 8 de agosto Parte 1 | Itatí Cantoral revela que su hija pudo ser víctima de abuso, las pistas del romance de Shakira y Chris Martin, la receta, la pasarela y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de agosto 2025, parte 1: Itatí Cantoral revela y detalla cómo su hija pudo ser víctima de abuso, todas las pistas que delatarían el romance de Shakira y Chris Martin de Coldplay, lo más destacado del espectáculo, la receta y los mejores juegos.