Venga La Alegría | Programa 9 de diciembre Parte 1 | Alicia Villarreal y el frente común contra Francisco Cantú, el Duelo de Eliminación de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de diciembre 2025, parte 1: Romina Mircoli y Alicia Villarreal encabezarían frente común contra Francisco Cantú y Mariana Garza habla de su soltería y de las aplicaciones de citas. Además, todo sobre el ciberacoso, la chocolaterapia como tratamiento de belleza, el Duelo de Eliminación entre Sergio y Eleazar, la receta del día, un ritual para pedir a la Virgen de Guadalupe y mucha diversión.