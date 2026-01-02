Este es el conductor de Venga la Alegría que lleva más años despertando a México

Este día es de fiesta, pues se celebran 20 años de Venga la Alegría, el programa matutino que durante dos décadas ha acompañado a millones de hogares mexicanos todas las mañanas. Y si hay un rostro que representa al programa con orgullo desde hace ya varios años con su constancia, cercanía y evolución dentro del show, es el de Sergio Sepúlveda, con más de 18 años ininterrumpidos formando parte del equipo.

Sergio Sepúlveda, el pilar del matutino

Todos sabemos que no se puede hablar de Venga la Alegría sin mencionar a Sergio Sepúlveda; realmente es una tarea prácticamente imposible. Su presencia se ha mantenido firme a lo largo de todos estos años en los que se han vivido múltiples cambios de formato, generaciones de conductores y nuevas secciones. Por eso, tanto el público como sus compañeros suelen referirse a él como “el corazón del programa”.

Venga la Alegría es un programa que, a lo largo de estos 20 años, ha crecido y evolucionado con el público y sus gustos e intereses. Dentro de un formato en el que la renovación e innovación son constantes, Sergio Sepúlveda es esa estabilidad clave e importante.

Venga La Alegría | Programa 02 de enero Parte 1 | ¡Celebra con nosotros los 20 años del matutino!

Más de 18 años frente a las cámaras… y contando

Aunque el programa cumple 20 años, Sergio Sepúlveda lleva más de 18 años siendo parte esencial del matutino, lo que lo convierte y mantiene como el conductor más veterano. Su trayectoria no se limita a un solo rol: ha pasado por distintas secciones, dinámicas y estilos, adaptándose siempre al tono del programa sin perder su esencia que conquistó desde el primer momento al público mexicano. En definitiva, su capacidad de evolucionar es clave para entender por qué sigue siendo una figura tan relevante.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Sergio Sepúlveda?

Nuestro querido conductor hoy hace historia durante la celebración de los 20 años del programa; sin embargo, cabe resaltar que tiene una carrera sólida dentro de TV Azteca. Ha conducido programas como Difícil de Creer, donde mostró lo que el público quería ver, datos sorprendentes y relevantes narrados de la forma en la que solo él lo puede hacer, ganándose así el reconocimiento por su trabajo frente a cámara.

Un aniversario que también celebra su legado

El aniversario número 20 de Venga la Alegría no solo reconoce la trayectoria e importancia del programa, sino también la de quienes lo han sostenido con trabajo diario. Sergio Sepúlveda no solo ha estado presente: ha crecido junto al público, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la televisión matutina en México. ¡Felicidades a todos!

