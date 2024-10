Amanda Bynes. ¡El radical cambio que jamás hubiéramos imaginado!

Amanda Bynes regresó a ser el foco de la prensa, pero tristemente no por algún trabajo en la pantalla, sino por su cambio radical en su aspecto físico.

A quien conocimos como una dulce niña, y tiempo después, como una talentosa actriz adolescente, parece que se la ha comido el tiempo, pues Bynes ha tenido un cambio muy fuerte en su físico que es de no creerse, sin embargo, todo tiene un por qué y esto no es la excepción.

Cuando la actriz tenía ya un buen número de películas en su currículum, después de su trayectoria en televisión, comenzó un drástico descenso, y es que comenzó a tener depresión y problemas con su salud mental que no logró controlar y la llevaron a lo más bajo.

¿Cómo luce Amanda Bynes actualmente?

Actualmente, Bynes luce muy diferente de cuando se dio a concoer a nivel mundial. Ahora muestra su cabello en color negro, sus cejas llenas de delineador, un tatuaje de corazón en su mejilla y con más peso, y aunque el cambio físico podría ser lo menos relevante, no deja de llamar la atención.

¿Qué sucedió con Amanda Bynes?

Después de la película ‘She’s the man’, Amanda comenzó a tener problemas con su físico, pues ella se sentía con sobrepeso a pesar de no ser así, y tanto fue su problemas con este tema, que recurrió a medicamentos no controlados que la llevaron a perder peso de una manera inpensable, hecho que le afectó también a su cerebro, pues su memoria comenzó a fallar y ni siquiera lograba recordar las líneas de las cintas que grababa.

Posterior a este medicamento, también comenzó a consumir drogas que la llevaron a lo peor de ella, y terminó recurriendo a las operaciones estéticas en su rostro al no estar conforme con ella misma.

A los 17 años quiso emanciparse de sus padres y fue con Schneider en busca de ayuda, sin embargo no logró lo que buscaba y regresó a su casa. Y a pesar de que después se inscribió en la carrera de diseño de moda y se tituló, no logró salir de sus problemas y en 2024 anunció su retiro definitivo de la actuación.

A pesar de haber tenido al rededor de 4 millones de dólares en su cartera al tomar esta decisión, se gastó 1.4 millones de ellos en gastos absurdos, lo que comenzó a preocupar a todos.

Su salud mental se vio duramente deteriorada, pues incluso llegó a rocearse gasolina y a su pomerania, para después incendiar el pasillo de su vecino. Afortunadamente no le pasó nada a ella ni al perro, sin embargo, todos se dieron cuenta del estado en el que se encontraba.

Amanda Bynes en la actualidad

En recurrentes momentos estuvo internada en hospitales y clínicas para lograr que saliera adelante, y aunque se pensaba que todo marchaba mejor, la actriz estuvo rondando las calles desnuda y en un estado deplorable, pero tomó un taxi y pidió ayuda porque comenzaba a tener un ataque. Afortunadamente llamó al 911 y pidió ayuda, lo que tranquiliza un poco a los fans, pues saben que ella está consciente de su situación y tal vez quiera terminar con eso y comenzar desde cero.

Sin duda, Bynes es una actriz que recordamos por graciosos papeles en diversos proyectos y hoy en día ha desaparecido del mapa de la insutria, sin emabargo, sus fans no pierden la esperanza de que salga adelante y posteriormente, pueda regresar a la pantalla y demostrar su talento nuevamente.