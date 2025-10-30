La hermana de Octavio Ocaña reacciona al embarazo de su excuñada
A cuatro años del fallecimiento de Octavio Ocaña, su hermana Bertha explicó por qué decidió felicitar a su excuñada por su reciente embarazo. Aquí los detalles.
TV Azteca
Luego de que la mamá de Octavio Ocaña asegurara que la pareja del fallecido actor habría decidido abortar al que hubiera sido su nieto, Bertha Ocaña explica ante las cámaras por qué decidió felicitar a su excuñada por su reciente embarazo.
Galerías y Notas Azteca UNO