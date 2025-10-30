inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

La hermana de Octavio Ocaña reacciona al embarazo de su excuñada

A cuatro años del fallecimiento de Octavio Ocaña, su hermana Bertha explicó por qué decidió felicitar a su excuñada por su reciente embarazo. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que la mamá de Octavio Ocaña asegurara que la pareja del fallecido actor habría decidido abortar al que hubiera sido su nieto, Bertha Ocaña explica ante las cámaras por qué decidió felicitar a su excuñada por su reciente embarazo.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×