Reportan a Blue Demon Jr. en terapia intensiva: ¿cuál es su estado de salud?

El pasado lunes 27 de octubre, en horas de la madrugada, el luchador profesional Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico que lo obligó a ser internado de urgencia. Ahora, su hijo ha confirmado que se encuentra fuera de peligro pero que seguirá en terapia intensiva para su recuperación.

Blue Demon Jr. tiene 59 años de edad y es uno de los luchadores más conocidos en México. Su desempeño sobre el cuadrilátero le ha permitido ganarse el afecto de un vasto fandom por lo que, al conocerse el accidente protagonizado, los mensajes deseándole una pronta recuperación se han multiplicado.

¿Qué le pasó a Blue Demon Jr.?

Fue el pasado lunes cuando Blue Demon Jr. sufrió un siniestro vial en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre el hecho y solo se ha sabido que el luchador viajaba solo en el rodado.

A raíz del fuerte impacto, Blue Demon Jr. sufrió heridas que demandaron su internación en terapia intensiva de un hospital de la capital mexicana. Fue su familia la que, mediante sus redes sociales, informó que el luchador “sufrió un percance automovilístico”.

¿Cuál es el estado de salud de Blue Demon Jr.?

Pasaron los días y la incertidumbre sobre el estado de salud de Blue Demon Jr. ha crecido entre sus seguidores. En este marco, el periodista Gustavo Adolfo Infante precisó que mantuvo contacto con el hijo de peleador y, aunque no ofreció mayores detalles, le habló sobre su estado de salud actual.

Según confirmó el hijo de Blue Demon Jr., en consonancia con lo que afirma un comunicado difundido en redes sociales, el luchador “se encuentra estable y fuera de peligro”. De todos modos, por la magnitud del accidente, permanecerá internado “recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”.

Por ahora, no se han ofrecido mayores detalles sobre el accidente ni el estado de salud del luchador. Su pública aguarda expectante su pronta recuperación y en las plataformas digitales se han multiplicados los mensajes de afecto para Blue Demon Jr.