Quién es el novio actual de Kim Shantal que le dio una sorpresa de cumpleaños en La Granja VIP

El cumpleaños de Kim Shantal no pasó desapercibido en La Granja VIP. Mientras desayunaba con sus compañeros, la influencer recibió un mensaje inesperado que la dejó conmovida y provocó la reacción de todos los granjeros. Su novio, Lalo Oconner, logró enviarle unas palabras llenas de amor que rápidamente se volvieron tema de conversación dentro y fuera del reality.

¿Qué sorpresa recibió Kim Shantal en La Granja VIP?

Durante la mañana, Kim escuchó la voz de Lalo Oconner a través de un mensaje de audio que fue transmitido en plena convivencia. El bailarín y creador de contenido le deseó un feliz cumpleaños con un mensaje lleno de cariño, donde le dijo que la amaba, la extrañaba y que moría por besarla. La emoción fue tal que varios de los granjeros, como Jawy y La Bea, no pudieron evitar soltar risas y comentarios al ver la reacción de su compañera.

Kim, visiblemente conmovida, respondió con ternura y aprovechó para enviarle un mensaje de vuelta lleno de amor. Entre bromas, los demás le sugirieron que “saltara la cerca” para ir a verlo, mientras Alfredo Adame le recordó que no olvidara darle de comer al perro cuando Kim se quedó sin palabras ante la emoción. Fue uno de los momentos más ligeros y emotivos del día dentro del encierro, donde la falta de comida empieza a presionar a los granjeros.

¿Quién es Lalo Oconner, el novio de Kim Shantal?

El novio de Kim Shantal es Eduardo Martínez, más conocido como Lalo Oconner, un bailarín, coreógrafo y creador de contenido que ha participado en programas diversos en televisión. Su carrera artística también incluye su paso por el grupo de animación de los Toros de Tijuana.

Kim y Lalo se conocen desde hace más de 16 años, aunque el romance comenzó recientemente. La pareja mantiene una relación sólida y muy pública, pues incluso comparten contenido conjunto en plataformas de pago. A pesar de la distancia que impone La Granja VIP, Oconner se ha mostrado siempre como su principal apoyo y ha dejado claro que confía plenamente en ella.

La conexión entre ambos ha sido tan fuerte que antes de que Kim ingresara al reality, protagonizaron una simbólica “boda” en redes sociales, lo que generó rumores sobre un compromiso real. Lo cierto es que su relación sigue dando de qué hablar dentro y fuera del programa.

