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¡Hicieron las paces! Así se reconciliaron Raymix, Insulini y Los Espantasuegras

De un malentendido se armó una controversia que envuelve a Raymix, Insulini y Los Espantasuegras, y eligieron el foro de VLA para hacer las paces. ¡No pierdas detalle!

De un malentendido se armó una controversia que envuelve a Raymix, después de que Insulini lo acusó de haberlo bajado del escenario tras ser su telonero en Ecatepec. Tras investigar la situación, Raymix respondió en redes sociales. Así hicieron las paces Insulini, Raymix y Los Espantasuegras.

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