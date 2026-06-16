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Lis Vega confirma ruptura con Ryan Hoffman: “La lealtad es más importante que el amor”

Lis Vega revela que la falta de comunicación y la deslealtad fueron clave de la ruptura con “Rayito” y habla sobre la diferencia de edad que existía entre ellos.

La actriz y cantante, Lis Vega, se encuentra trabajando en su bienestar emocional después de estar en duelo por su ruptura con Ryan Hoffman, además confiesa que ella sigue enamorada de él como hombre; sin embargo, deja ver que existió un acto de deslealtad.

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