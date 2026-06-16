Conoce el tratamiento para prevenir la caída del cabello; ideal para hombres y mujeres
Celebra el Día del Padre con este tratamiento perfecto para prevenir la caída del cabello. Esto es todo lo que debes de saber sobre este proceso que te dejará con una cabellera increíble.
En Ponte Bonita conocimos todo acerca del nuevo tratamiento que está innovando gracias a su efectividad para prevenir la caída del cabello en hombres y mujeres. Si tienes alopecia puedes acudir a un diagnóstico para saber si eres apto y recibir este tipo de proceso. ¡Mira los resultados!