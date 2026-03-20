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¿Y Cazzu? Esto fue lo reveló Diego Torres de su colaboración con Edén Muñoz

Diego Torres está de regreso en México para promocionar Mi Norte & Mi Sur, su nuevo disco que cuenta con importantes colaboraciones. ¿Será que podría cocinarse una colaboración con Cazzu?

Diego Torres está de regreso en México para promocionar Mi Norte & Mi Sur, su nuevo disco que cuenta con importantes colaboraciones. ¿Será que podría cocinarse una colaboración con Cazzu? Mientras tanto, el cantante argentino reveló cómo fue trabajar con Edén Muñoz y cómo fue incursionar en el regional mexicano.

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