¿Y Cazzu? Esto fue lo reveló Diego Torres de su colaboración con Edén Muñoz
Diego Torres está de regreso en México para promocionar Mi Norte & Mi Sur, su nuevo disco que cuenta con importantes colaboraciones. ¿Será que podría cocinarse una colaboración con Cazzu?
Diego Torres está de regreso en México para promocionar Mi Norte & Mi Sur, su nuevo disco que cuenta con importantes colaboraciones. ¿Será que podría cocinarse una colaboración con Cazzu? Mientras tanto, el cantante argentino reveló cómo fue trabajar con Edén Muñoz y cómo fue incursionar en el regional mexicano.