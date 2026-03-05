Ricardo Casares confiesa sus PEORES PLEITOS en el Sin Palabras de Venga la Alegría. “Vanessa seguía peleando después de 2 horas”

Esta semana se vivió un fuerte momento antes del Sin Palabras de Venga La Alegría: Luz Elena González pidió un cambio de equipo porque no se sentía a gusto, tras haber cometido un error inesperado en el juego. Ante la intriga que las declaraciones causaron, Ricardo Casares contó en su cuenta de Instagram cuáles son los peores pleitos que recuerda en el Sin Palabras.

El conductor comenzó diciendo que la situación con Luz Elena no fue algo fuerte. "Lo que pasó es cosa de nada", reveló.

"¡Díganmelo de frente!”, Luz Elena arremete fuerte contra Tabata y Kike y pide cambio de equipo en el Sin Palabras

Ricardo Casares dice cuáles han sido sus peores pleitos en el Sin Palabras de Venga La Alegría

A través de los años Ricardo Casares se ha vuelto bastante bueno para participar en el Sin Palabras, al igual que varios de sus compañeros. Sin embargo, eso le ha costado mucha práctica y hasta momentos tensos porque la competencia es muy reñida. En un video de Instagram reveló que su "primer agarrón" se dio con dos excompañeros conductores que ya no están en el programa.

En un principio, "como todos, cuando entré al Sin Palabras era bastante malo", dijo. Dos de sus compañeros lo molestaban por esta falta de práctica y, aunque era algo amistoso, un día lo llevaron al límite. "Les dije a cuadro: no me hablen así, no me gusta que me digan eso. Los dos se me quedaron viendo como: ¿estas hablando en serio? Estamos jugando".

"Vanessa seguía peleando dos horas después", contó Ricardo Casares antes de su segunda historia. También aclaró que en Venga La Alegría tienen el lema de que no llevar a la mesa el enojo que puedan tener por el juego. "Si te enojaste, no lo lleves a la mesa. Terminas La Vuelta al Mundo en un Suspiro, te vas a corte y si sigues ardido te vas al baño, salte, date una vuelta".

Sin embargo, en una ocasión Vanessa Claudio siguió molesta. "Algunos puntos le habré hecho, se molestó, yo me burlaba de ella y se enojó tanto que agarró una lechuga e hizo como si me fuera a pegar con la lechuga", dijo Ricardo. "Tan amigos que somos y tanto que la quiero".

Para finalizar, el conductor de Venga La Alegría relató un pleito que se magnificó y del cual surgieron rumores en revistas. En ese entonces Pato Borghetti era juez del Sin Palabras y lo amonestó, por lo que Ricardo, a manera de broma, le pegó en la espinilla. "Se prendió... 'Vamos afuera', '¡pues vamos!' Como locos nos pusimos". Afortunadamente, "a los 20 minutos en el camerino ya nos estábamos abrazando como si nada".