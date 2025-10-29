¡Sería épico! Ryan Hoffman le hace una tierna promesa a Lis Vega, quien participa en La Granja VIP
A raíz del audio que escuchó Lis Vega, donde su mamá le mostraba todo su apoyo en La Granja VIP, Ryan Hoffman le hizo una enternecedora promesa a la actriz.
TV Azteca
A raíz del audio que escuchó Lis Vega, donde su mamá le mostraba todo su apoyo en La Granja VIP, Ryan Hoffman le hizo una enternecedora promesa a la actriz y bailarina. Además, Ryan señaló cuál sería el punto débil de Lis Vega dentro del reality.
Galerías y Notas Azteca UNO