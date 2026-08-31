Silvia Navarro confiesa que la maternidad sí cambió su trabajo como actriz y habla de su misterioso novio

A sus 47 años, Silvia Navarro es una de las actrices mexicanas más famosas de la industria, pero eso no significa que su carrera siempre sea fácil. Esto porque desde que se convirtió en mamá, tomó la decisión de elegir sus proyectos siempre priorizando el bienestar de su hijo y procurando darle un buen ejemplo, por lo que ya lo piensa muy bien antes de aceptar interpretar un papel. Por otra parte, la artista está pasando por un excelente momento en el plano sentimental y está muy feliz con Fabricio Mercado, su novio.