¡Claudia ganó MasterChef 24/7! Los finalistas nos visitan en “La Parrilla” y cuentan sus mejores momentos en la cocina

El foro de Venga La Alegría se engalanó con la llegada de Claudia, ganadora de MasterChef 24/7. Y no llegó sola, sino que la acompañaron Lancer, Ixdit y Flor, los finalistas con los que se disputó el trofeo y con los que tuvo una convivencia polémica a lo largo de 15 semanas. Y si bien solo uno de ellos pudo llevars el primer lugar, todos los cocineros afirmaron que valió completamente la pena la presión y las exigencias con tal de llegar a la final.