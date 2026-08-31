“Juan Gabriel sí sigue vivo": Flor Rubio se emociona con el homenaje al “Divo de Juárez” a 10 años de su partida

La Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llenó por miles de fanáticos de Juan Gabriel que le rindieron homenaje a 10 años de su muerte. Uno de los invitados especiales fue “El Mimoso”, quien se encargó de interpretar varios de los éxitos más icónicos del llamado “Divo de Juárez” y demostraron que su memoria sigue más viva que nunca.