“Juan Gabriel sí sigue vivo": Flor Rubio se emociona con el homenaje al “Divo de Juárez” a 10 años de su partida
La memoria del “Divo de Juárez” sigue latente entre sus fieles admiradores y la frontera de su ciudad natal se volvió el escenario perfecto para un merecido homenaje.
La Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llenó por miles de fanáticos de Juan Gabriel que le rindieron homenaje a 10 años de su muerte. Uno de los invitados especiales fue “El Mimoso”, quien se encargó de interpretar varios de los éxitos más icónicos del llamado “Divo de Juárez” y demostraron que su memoria sigue más viva que nunca.