Ideas de looks mexicanos que son ideales para lucirte en el mes patrio sin perder el estilo
Si quieres acaparar las miradas este 15 de septiembre, en Ponte Bonita tuvimos una increíble pasarela con vestidos inspirados en México y que se ven preciosos.
En el mes patrio, las noches mexicanas y convivios están a la orden del día y qué mejor que ir con atuendos deslumbrantes y retoman la cultura mexicana con un toque muy llamativo confeccionado por el diseñador Fausto Monroy. Y por si fuera poco, esta tendencia también puede plasmarse en vestidos para quinceañeras y así demostrar el orgullo por las raíces.