¡El Sin Palabras se puso cardíaco! Así se vivió el inicio de semana y los conductores hacen de todo por ganar

Cada punto vale en Sin Palabras y es por eso que los conductores no quitan el dedo del renglón para ganar, en especial cuando se fusiona el fin de mes y el arranque de la semana. Y aunque la batalla estuvo muy reñida, al final el dado fue el que determinó la suerte y gracias a que cayó en "-1", el equipo Favorito se convirtió en el ganador.