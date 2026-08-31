Espárragos con puré de brócoli: la receta que es perfecta para que tu familia coma delicioso y balanceado

Aunque muchas personas tienen la idea de que los vegetales son aburridos, la realidad es que siempre se pueden usar estos ingredientes para darle vida a exquisitos platillos que son equilibrados y tienen gran sabor. Para muestra, los espárragos a la parrilla que se sirven sobre una cama de puré con brocolí y va espolvoreado con queso parmesano. También se le puede agregar pollo o carne asada para aumentarle proteína.