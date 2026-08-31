Espárragos con puré de brócoli: la receta que es perfecta para que tu familia coma delicioso y balanceado
Si incluir vegetales en tus comidas diarias se te complica, checa este delicioso puré de brócoli que va acompañado con espárragos y que es muy fácil de hacer.
Aunque muchas personas tienen la idea de que los vegetales son aburridos, la realidad es que siempre se pueden usar estos ingredientes para darle vida a exquisitos platillos que son equilibrados y tienen gran sabor. Para muestra, los espárragos a la parrilla que se sirven sobre una cama de puré con brocolí y va espolvoreado con queso parmesano. También se le puede agregar pollo o carne asada para aumentarle proteína.