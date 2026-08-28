“Estaba hecho un asco": El duro reclamo de Claudia a los finalistas de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de la sesión de fotos especial que tuvieron para sus retratos como finalistas, los cocineros de MasterChef 24/7 regresaron a su rutina. Y la que no perdió el tiempo para ponerse a limpiar, fue Claudia, quien ordenó toda la cocina y terminó reclamándole a sus compañeros por la suciedad que estaba acumulada, pidiéndoles que lavaran todos los trastes que usen y hasta les recordó que ya solo les quedan dos días antes de la gran final.