¿Cuánto dinero pidió Tefi Valenzuela para otorgarle el perdón a Eleazar ‘N’? La modelo peruana rompe el silencio.

Fue el pasado 25 de marzo, cuando la libertad condicional de Eleazar ‘N’ dejó a todos con la boca abierta. Y es que el actor salió del Reclusorio Norte tras pasar cinco meses encerrado por delito de violencia familiar equiparada contra Tefi Valenzuela.

Recientemente, la modelo peruana fue acusada de aceptar una reparación del daño, misma que ascendió a una cuantiosa cantidad de dinero. Sin embargo, Tefi explicó en un video que nunca aceptó una cantidad monetaria por parte del exprotagonista de Atrévete a Soñar.

“Siento asco de las leyes, no solo aquí, en Sudamérica, en mi país es lo mismo, siento asco de que para que me hagan caso, para que él pudiera haber ido a prisión, tendría yo que haber estado muerta, con lesiones graves o haber estado en el hospital, y lamentablemente esto es lo que pasó, estas son las opciones que yo tenía y lo que la ley dicta”, comenzó Tefi en un video que publicó en sus redes sociales.

La intérprete de El Perdón trascendió que la libertad condicional de Eleazar ‘N’ estuvo a cargo del juez, pues el artista fue catalogado como primodelincuente al no contar con denuncias previas.

El 25 me dicen que teníamos una audiencia para revisión de medidas cautelares y para mí fue una sorpresa de que no solo era esto, sino que le habían otorgado el derecho a la suspensión condicional del proceso, que es derecho de los primodelincuentes, y como ustedes saben, tiene muchas denuncias públicas pero ninguna penal, excepto la que yo puse

Una vez más, Tefi Valenzuela confesó que no aceptó dinero del equipo de Eleazar ‘N’ como muchos internautas expresaron en las plataformas digitales.

Yo hubiera tenido que recibir dinero por debajo cuando yo quisiera. Hubiera podido pedir tres millones y no lo hice, ¿por qué?, porque con esto yo no garantizaba que si mañana o más tarde él agredía a una mujer se fuera preso, ni le dejaba antecedentes

Tefi Valenzuela explica los cuatro panoramas que se pudieron suscitar en contra de Eleazar ‘N’

La artista tuvo como primera opción otorgarle el perdón a su ex; sin embargo, no lo hizo. La segunda opción se trataba un procedimiento abreviado para el 16 de abril, pero no se pudo llevar a cabo.

Lamentablemente como él es primodelincuente y como mi delito fue considerado lesiones leves, él no alcanza una pena mayor a cinco años, por lo cual tiene derecho a llevar su pena fuera de la cárcel (...) si es menos de cinco años él iba a tener 10 meses de prisión, como ya llevó cinco, le faltaban cinco, esos cinco, pagando una fianza, los podía llevar igualmente por fuera, así que ni con el procedimiento abreviado iba a quedar en prisión

Recordemos que Eleazar ‘N’ se declaró culpable y aceptó que sí golpeó a la modelo. Lo anterior provocó que el actor saliera bien librado ante el juez, según explicó Valenzuela.

También hubo una tercera opción, por ejemplo, continuar con un juicio normal; sin embargo, no tenía mucho sentido. Y la sentencia terminaría siendo lo mismo con la diferencia de que yo iba a pasar un año y medio en audiencias...

La cuarta opción fue la libertad condicional por tres años, misma que la modelo aceptó tras convertirse en la salida más justa.

¿Por qué sería esta la mejor opción?, primero, porque él no sale libre, él tiene 3 años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses, si él agrede a otra mujer se va a la cárcel, si él me hace algo a mí se va a la cárcel, tengo protección para mí, mis testigos y familiares, además él tiene que ir a terapia, pedir disculpas públicas, este punto, para mí es importante porque ese día en la audiencia él aceptó su culpabilidad

Además, la modelo confesó que la reparación del daño fue impuesta por el juez como derecho que poseen todas las víctimas.

Por último, Tefi lamentó la falta de denuncias contra de Eleazar ‘N’, pues el actor apenas entró en la categoría de primodelincuente.

