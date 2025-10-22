¡Thalía regresa a la escena musical con “Ojitos Mexicanos”!
Con un tema cargado de cumbia, amor y mexicanidad, Thalía regresa a la escena musical y presenta “Ojitos Mexicanos”. Entre otras cosas, reveló que el video está inspirado a los icónicos personajes que la convirtieron en una figura internacional de la pantalla chica.
