¡Thalía regresa a la escena musical con “Ojitos Mexicanos”!

Con un tema cargado de cumbia, amor y mexicanidad, Thalía regresa a la escena musical y presenta “Ojitos Mexicanos”. ¡Checa lo que nos contó del video!

Con un tema cargado de cumbia, amor y mexicanidad, Thalía regresa a la escena musical y presenta “Ojitos Mexicanos”. Entre otras cosas, reveló que el video está inspirado a los icónicos personajes que la convirtieron en una figura internacional de la pantalla chica.

