Muere vocalista de La Sonora Dinamita: ¿quién era y de qué murió?

Este miércoles, las redes sociales de la banda La Sonora Dinamita se tiñeron de luto luego de que sus integrantes confirmaran la muerte de Toño Peregrino, quien fue vocalista del grupo durante varios años.

La agrupación comandada por Lucho Argain y Xiu García confirmó la triste noticia que rápidamente ganó repercusión en las redes sociales. Los seguidores de La Sonora Dinamita han expresado su tristeza y acompañan a los músicos en este momento.

¿Cómo se confirmó la muerte de Toño Peregrino?

Fue a través de la red social Facebook que La Sonora Dinamita difundió un video con el que confirmaba la repentina muerte de Toño Peregrino. “Hoy la música tropical está de luto… La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, señala el comunicado.

La agrupación precisó que “Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia”.

Dolor compartido de La Sonora Dinamita

La muerte de Toño Peregrino ha golpeado fuertemente a la reconocida banda y es por eso que el video difundido adquiere mayor emotividad. La Sonora Dinamita ha puesto en lo alto a quien fuera uno de sus vocalistas y el dolor por su partida ahora es compartido con todos sus seguidores.

Facebook /originalsonoradinamita /Canva

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón. Con amor y eterno respeto, tu familia musical: La Sonora Dinamita”, culmina el triste posteo.