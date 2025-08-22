inklusion logo Sitio accesible
¡'Tundieron’ a Jaime Camil en redes sociales por haber ido al concierto de Ángela y Pepe Aguilar!

Durante un live de Ricardo Casares, Jaime Camil reveló que lo ‘tundieron’ en redes sociales por haber felicitado públicamente a Ángela y Pepe Aguilar. Esto fue lo que sucedió.

TV Azteca

Durante un live de Ricardo Casares, Jaime Camil reveló que lo ‘tundieron’ en redes sociales por haber felicitado públicamente a Ángela y Pepe Aguilar tras su reciente concierto en los Estados Unidos. Aquí los detalles.

