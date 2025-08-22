Pidió ayuda por TikTok y logró encontrar a su padre tras 32 años

El uso de las redes sociales no siempre se relaciona con el entretenimiento y un claro ejemplo de ello es lo que le sucedió a una mujer colombiana. Daniela Velasque utilizó su cuenta personal de TikTok para buscar a su padre y el objetivo milagrosamente se concretó.

La masividad de las plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook ha permitido conocer diferentes historias a lo largo y ancho del mundo. Los internautas a diario toman contacto con situaciones que generan tristeza, alegría y diversas emociones que llevan a entender cómo las redes sociales pueden ser de mucha utilidad.

Un pedido viral

La protagonista de esta historia se llama Daniela, una usuaria de TikTok que nunca conoció a su padre ya que se trataba del capitán de un buque que llegó a Colombia a fines de los 80. El hombre, identificado como Diamant Panagiotis, perdió todo contacto antes de que Daniela naciera.

#EncontréAMiPapá #MilagroDeLaVida #HistoriasReales #TikTokMeAyudó ♬ Sunflower - Headphone Chill Girl @danielavelasque95 Después de tantos años, logré encontrar a mi papá gracias a ustedes y a la magia de las redes 🙏✨. Quiero agradecer especialmente a @Maria Córdoba 🦌 por darme la idea 🥹, a @Juanita🦩 que me acompañó en el proceso ✨, y a @Angie Alarcon que fue quien finalmente lo encontró 💖. Gracias infinitas a cada persona que compartió y me apoyó.🫶🏼 Les pido que no juzguen ni supongan nada, pregúntenme lo que deseen y con amor les contaré. Este es apenas el comienzo de una nueva etapa y quiero que estén conmigo: les voy a compartir todo, desde el día que lo vea en persona, hasta cómo sigue nuestra historia 🥹✨ #StoryTime

“No sé si él sabe que tiene una hija nacida el 4 de marzo de 1993 en Colombia. Hoy podría tener unos 65 años. Estas son las únicas fotos que tengo de él y detrás de una hay una carta donde puedes ver su firma y letra. Si lo reconoces o tienes alguna pista, por favor ayúdame compartiendo”, escribió la joven en el posteo de TikTok sin imaginar que el hallazgo se produciría.

¿Un hallazgo impensado?

El pedido de la joven se volvió viral en las redes sociales y, al cabo de unos días, logró obtener una respuesta muy positiva. “Lo encontramos”, escribió Daniela en un nuevo video publicado en redes sociales. La joven indicó que estar muy agradecida y que nunca imaginó “que las redes sociales tuvieran tanto alcance y que me llevaran a este encuentro tan significativo para mí”.

Finalmente, haciendo uso nuevamente de TikTok, compartió una nueva serie de videos en donde brindó detalles sobre la búsqueda y remarcó que “después de tantos años, logré encontrar a mi papá gracias a ustedes y a la magia de las redes”.

“Este es apenas el comienzo de una nueva etapa y quiero que estén conmigo”, sentenció Daniela que prometió seguir compartiendo esta historia mediante más videos en su cuenta de TikTok. Mientras, los comentarios de los internautas se multiplican y las palabras de afecto abundan.

