Mujer descubre que su esposo y su mejor amiga eran amantes; expone VIDEO en TikTok

Una usuaria de TikTok se volvió viral en las últimas horas al revelar en su cuenta personal que sufrió una doble traición. El video difundido no deja de sumar views y se multiplican los comentarios que opinan sobre lo ocurrido.

Como sucede a diario, las redes sociales son un reflejo de la realidad en donde no solo se aprecian viajes o momentos de felicidad. Los usuarios de las plataformas digitales registran todo con sus móviles y de inmediato le otorgan estado público al volcarlo en las redes.

¡Rosario Tijeras ya demostró que es una justiciera! No te pierdas el mejor resumen de Rosario Tijeras 4 TV Azteca [VIDEO] ¡Desde su atracción por Juan Antonio hasta el conflicto con El Payaso! Revive el resumen de Rosario Tijeras 4 del capítulo del jueves 21 de agosto 2025.

Mujer acusa doble traición de su esposo y mejor amiga

La historia que en esta oportunidad se lleva todas las miradas en las redes sociales corresponde a una joven que utilizó su cuenta personal de TikTok para revelar que fue víctima de una doble traición. Según se parecía en el video publicado, Eve Rmz (@mamicandy0) se preguntó: “Qué hacía yo enterándome un lunes por la mañana sobre las detonadas de mi ex pareja; padre de mi hijo y mi ex mejor amiga”.

Lo expresado por la joven rápidamente despertó la curiosidad de los internautas que no dudaron en hacerse eco de lo expuesto. En el video la joven muestra la fotografía de quien sería su ex amiga y añade: “Apruebo teoría que jamás te cambian x algo mejor”, y finaliza: “En fin, onvres Y ojito, no hablo del físico principalmente jajaja”.

¿Cuáles fueron las reacciones de mujer tras contar traición de su esposo y mejor amiga?

Tras la publicación del video, las redes sociales se encargaron de viralizarlo y los usuarios han dado inicio a un intenso debate. Mientras algunos solo comentan lamentándose por la traición que la joven sufrió por parte de quienes eran su pareja y su mejor amiga, otros han dado rienda a diferentes aristas sobre el tema.

“No entiendo por qué siempre exponen a la mujer nunca veo foto del hombre será por que regresan con él y le perdonan todo”, “Por eso no hay que tener amigas feas”, “Tu ex es de lo peor, Pero más aún tu ex mejor amiga, porque ella es la que sabe tu historia y la que dispone...”, “Algo le falta a este cuento.... puede ser que esa mujer le da paz amor, tranquilidad, respeto” y “Foto del ex, no de ella, los culpables fueron los dos, según no?”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en TikTok.