El Feng Shui revela en qué lugar de tu hogar debes evitar color espejos

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que invita a las personas a mejorar su calidad de vida a través de las energías que recorren el universo. La búsqueda de la armonía es fundamental para esta creencia porque es, según sus preceptos, lo que permite que las energías fluyan sin obstáculos.

Un hogar ordenado es para el Feng Shui fundamental, y lo mismo sucede con una oficina o los espacios que más frecuentamos. Por tal motivo, quienes incursionan en esta filosofía china cumplen con los consejos que esta ofrece para permitir que las buenas energías del universo los acompañen.

¿Qué significan los espejos para el Feng Shui?

Dentro de toda la filosofía del Feng Shui, cobran vital importancia ciertos objetos como las monedas o algunas plantas a las que se considera portadores o transmisores de energías. Entre estos también están los espejos que cumplen un rol bastante particular.

Tener espejos en el hogar debe ser algo consciente, según el Feng Shui. Esto se debe a que estos elementos decorativos son considerados como amplificadores de energías. Los espejos se encargan además de reflejar las energías que ingresan al hogar y se mueven dentro de él.

¿Dónde debes evitar color espejos?

Tras lo señalado anteriormente, resulta importante señalar que, para el Feng Shui, los espejos no solo reflejan y amplifican energías positivas, sino que podrían llegar a alejarlas. Pero esto último puede solucionarse ya que, según esta creencia, todo se debe a su ubicación.

Como se mencionó, la búsqueda de la armonía es lo principal y ubicar mal un espejo dentro del hogar puede resultar en algo negativo. Por lo tanto, el Feng Shui indica que los espejos no deben colocarse frente a la puerta principal, encima de la cama del dormitorio, frente a la cocina o en un lugar que reflejen desorden. Si esto ocurre, explica, las energías se distorsionan y las que son positivas pueden ser expulsadas.