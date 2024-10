La turbulenta vida amorosa de Liam Payne. Ellas fueron sus parejas

Desde la participación de Liam Payne en el reality show que le dio fama a nivel internacional, comenzó la exposición de toda su vida, incluyendo la amorosa, misma que fue algo complicada y muy polémica en sus últimos días. Estos son los amores que tuvo el cantante y marcaron su vida.

¿Quiénes fueron las novias de Liam Payne?

Danielle Peazer

Danielle Peazer fue una de las primeras parejas que le conocimos a Liam. Se conocieron en el 2010 y su relación duró al rededor de tres años. Se conociero durante el reality The X Factor. Por cuestiones de tiempo y ocupaciones tuvieron que ponerle punto final a su relación.

Cherly Cole

Cheryl Cole inició su relación con el ex One Direction en 2016 pero no duraron más de dos años. Aunque se conviertieron en padres de un pequeño que bautizaron como Bear Grey Payne. Pero este mismo hecho pudo haber sido el que los llevó al rompimiento según declaraciones del mismo cantante:

Me gusta hablar con otros padres primerizos. No sabes lo que te espera y todo cambia. Y para ser honesto contigo, arruinó nuestra relación en ese momento, pero por las razones correctas. Estaba tan emocionado de que naciera que estaba sinceramente preocupado por si no le quería lo suficiente

Maya Henry

La modelo y escritora Maya Henry estuvo en una relación con Payne que inició a finales del 2018, y en 2020 se comprometieron. Sin embargo, poco después, ella rompió el compromiso y terrminó con él asegurando que era una relación tóxica y él le había sido infiel en más de una ocasión.

Henry bloqueó a Payne de todos lados y este año volvió a sacar el tema a conversación confirmando que el cantante continuaba acosándola no sólo a ella, sino a sus amigos y familiares.

Kate Cassidy

Al momento de su muerte, el cantante mantenía una relación con una influencer de 25 años, Kate Cassidy, con quien estaba desde octubre 2022.