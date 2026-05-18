¡Terrible zafarrancho! Verónica Castro vivió inquietantes momentos en un teatro de la CDMX
En su llegada al homenaje que recibió Juan Ferrara, Verónica Castro vivió momentos de terror durante un zafarrancho. Así reaccionó la consagrada actriz.
Durante el pasado viernes, se vivió un auténtico zafarrancho con la llegada de Verónica Castro a un conocido teatro en la CDMX. Luego de los gritos, jalos y corretizas, la consagrada actriz trató de calmar los ánimos pronunciándose sobre sus roces con su hijo Cristian Castro y sobre el homenaje que recibió Juan Ferrara sobre su destacada trayectoria.