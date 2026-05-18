¡Terrible zafarrancho! Verónica Castro vivió inquietantes momentos en un teatro de la CDMX

Durante el pasado viernes, se vivió un auténtico zafarrancho con la llegada de Verónica Castro a un conocido teatro en la CDMX. Luego de los gritos, jalos y corretizas, la consagrada actriz trató de calmar los ánimos pronunciándose sobre sus roces con su hijo Cristian Castro y sobre el homenaje que recibió Juan Ferrara sobre su destacada trayectoria.