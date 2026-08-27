¿Cómo hacer un lunch saludable para los niños? Las recetas más saludables para que lleven a la escuela
Si te preocupa que tus hijos no coman bien mientras están en la escuela, checa estas sencillas opciones de snacks que son llenadores y nutritivos.
La nutrióloga infantil Haya Behar nos visitó en el foro de Venga La Alegría para compartir sus mejores recomendaciones de lunchs ideales para que los niños se lleven a la escuela. De acuerdo con la experta, lo mejor es preparar snacks que sean fáciles de transportar y no se echen a perder rápido; incluyendo burritos, sándwiches y bowls de yogur.