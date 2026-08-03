¿Quién se lleva HOY 03 de agosto del 2026 el Pin del Chef y Pin negro en MasterChef 24/7?

La intensidad no baja en el universo de MasterChef 24/7 y en el inicio de la semana 12, la competencia ha vuelto a exigir a los Cocineros lo mejor de sus habilidades y destreza en la cocina, donde cada uno se ha defendido en búsqueda de convertirse en maestro del fuego.

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Este lunes se estará definiendo un reto más que importante para en esta etapa final de MasterChef 24/7, pues estaremos conociendo al portador del Pin del Chef de esta semana, donde todo podría pasar, ya que este beneficio podría definir el rumbo de estos días para bien o mal de algunos participantes, pues también conoceremos al portador del Pin Negro.

¿Quién ganó el Pin del Chef hoy 03 de agosto en MasterChef 24/7?

En estas instancias finales de MasterChef 24/7 cada detalle cuenta y es que el nivel que se les exige a los Cocineros es un reflejo de los conocimientos y habilidades que han adquirido en estos meses, por lo que el mejor platillo estará definiendo al ganador o ganadora del Pin del Chef gracias a su destreza.

Por otro lado, con una competencia en un momento adulto ya no se presta para platillos sin el nivel necesario, por lo que también conoceremos quién es que se llevará el Pin del Chef Negro, el cuál seguramente nadie querrá tener, pues luego de ver los castigos que han traído para Luis quien fue primer portador, hará que los Cocineros lo eviten a toda costa.

¿Qué es el Pin Negro en MasterChef 24/7?

Este lunes, quien tenga el peor platillo de la noche se llevará el Pin del Chef, distintivo que mandará al portador a recibir todos los sabotajes y desventajas dentro de la competencia dentro de los Retos a la hora de cocinar, así como dentro el Universo de MasterChef 24/7, como en las brigadas de limpieza y demás castigos de la semana.

Es importante mencionar que en caso de que el portador del Pin Negro suba al Balcón de la Salvación, este podrá elegir a un Cocinero que se llevará esta insignia, por lo que los castigos podrían terminar por afectar a alguien más durante la semana.