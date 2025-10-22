"¡Confronta y empodera a la mujer!”, Yuri regresa a las baladas con “Tuya para Siempre”

Flor Rubio entrevistó a Yuri, quien estrenó “Tuya para Siempre”, un tema que marca su regreso a las baladas. ¿Quedó atrás ‘la mujer’ de ‘Detrás de mi ventana”? Además, la cantante veracruzana reveló detalles de su próximo concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional. ¡Ojo al imperdible palomazo!