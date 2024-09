Esta es la nueva variante del COVID que se propaga por el mundo

A inicios de 2020 el mundo se vio afectado por una pandemia que por unos cuántos meses llevó a que tuviéramos que implementar un descomunal cambio en nuestro estilo de vida. Seguramente la gran mayoría de la gente no recuerda esas épocas con felicidad y gratitud, y encontrarse con que hay una nueva variante de COVID que se está propagando por el mundo no les va a generar gracia alguna.

Puede ser triste hablar de esto en 2024, pero recientemente el tema ha vuelto a estar en el tablero de la información a partir del seguimiento y análisis de la comunidad médica, la misma que ha dado mucho para que volvamos a tener una vida semejante a la que teníamos antes que sucedieran los primeros contagios a principios del olvidable 2020. Ahora bien, dentro de esa situación hay que considerar la información correspondiente como las prevenciones que vienen bien para el caso.

¿Cuál es la nueva variante del COVID que se está propagando por el mundo?

La variante MV.1 se reportó por primera vez a fines de junio de este año en Maharashtra, India, considerándose así la nueva variante. Una vez que fue detectada ha tenido una propagación bastante veloz alrededor de 4 continentes con cerca de 40 casos confirmados, y de ahí que se ha convertido en un desafío importante para las variantes dominantes.

A la fecha, la MV.1 se localizó en América del Norte, principalmente sobre el noreste de Estados Unidos así como en ciertas zonas de Canadá. También se han delimitado contagios en zonas europeas como Escocia, Irlanda, Portugal y Países Bajos.

Destaquemos que en agosto la Secretaría de Salud en el país detectó un repunte de contagios de COVID a partir de la circulación de variantes del Coronavirus. Agreguemos, claro, que no es una cifra alarmante y que por ahora no hay medidas que haya dictaminado el gobierno nacional ni que estén cerca de decretar. Pero claro, si quieres prevenir considera siempre completar con los calendarios de vacunación como también tener en cuenta los síntomas que distinguen al COVID para preservarte y evitar generarle un problema a los demás. Con ello nos referimos a tos, fiebre, fatiga, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, etc.