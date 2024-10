Fan le gritó a Majo Aguilar "¡Tú no eres argentina!” y así reaccionó

Durante el Mundial de Qatar en 2022, la cantante Ángela Aguilar generó controversia e infinidad de críticas en redes sociales cuando festejó el triunfo de Argentina, pues aseguró tener ascendencia del país sudamericano.

A pesar de que ya ha pasado tiempo, tal parece que la gente no ha podido olvidar estas polémicas declaraciones, por lo que cada vez que pueden las recuerdan, como en esta ocasión durante un concierto de su prima Majo Aguilar.

Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima Ángela Aguilar [VIDEO] Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal. Además, asegura que ese día se encontraba trabajando.

En una de las recientes presentaciones de Majo, un asistente dentro del público le gritó algo en relación con las declaraciones de su prima, que ella entendió rápidamente: "¡Tú eres chiapaneca, no eres argentina!”, lo que pareció sorprender a la cantante.



Majo se mostró un tanto nerviosa por lo que le gritó su fan y sólo se limitó a contestar entre risas: “Qué bueno que no traen micrófono, porque no saben lo que dijeron, pero yo no lo voy a repetir”.

Te puede interesar: Estevie grabó video con Christian Nodal tras ser señalada como la tercera en discordia entre él y Cazzu

Recordemos que la intérprete recientemente publicó un video en el que dijo que ya no hablaría más de su familia, pues todo lo que ella decía era usado en su contra para “hacer chismes”.