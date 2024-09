Así puedes retrasar la aparición de canas

El paso del tiempo conlleva una consecuencia inevitable: se presenta una nueva apariencia, la misma que puede no ser agradable a simple vista como también puede conllevar confort y disfrute en caso que sientas comodidad con los cabellos blancos o grises que adornen tu melena. Con el correr de los años van cobrando cada vez más presencia y es lógico como también justo plantearse caminos para que no ocupen tanto espacio en tu look. Hay maneras de darle solución a esto, y aquí vamos a dar un buen consejo al respecto comentando sobre la forma en que puedes retrasar la aparición de canas.

Empecemos diciendo algo que siempre ayuda para enfrentar esta situación: existen ciertos hábitos como acciones que colaboren para que se presente este caso. Piensa que la frecuencia con la que consumes alcohol como cigarrillos incide como también los niveles de estrés que manejes, la cantidad de horas de sueño en tu día a día como también tu misma alimentación pues hay ciertas comidas que por sus propiedades terminan siendo más benéficas para la tonalidad de tu cabellera como para tu cuerpo en líneas generales. Pues bueno, dentro de esa situación vale considerar instancias que sumen, así que toma en cuenta este consejo.

¿Cómo puedes retrasar la aparición de canas?

Hay maneras que se han popularizado para esta situación. Se normalizó utilizar tinta de cabello para cubrir las canas como también incurrir en tratamientos capilares para dar una solución. Ahora bien, la realidad es que puedes tomar esos caminos pero simplemente teniendo una alimentación correcta, pues las cosas irán tomando una mejor forma. Además de esto hay otros buenos recursos a considerar.

Disponer de una alimentación rica en melanina es una buena idea. Con esto nos referimos a consumir frutas como verduras y entre las alternativas podemos destacar las zanahorias, calabazas, cerezas, almendras, avena, melón, espinaca y pimientos verdes. Reducir los niveles de estrés siempre suma y la explicación se sostiene en que esta instancia libera norepinefrina, sustancia química que termina afectando a las células madre de los melanocitos. Procura implementar técnicas de relajación para no solo desarrollar una inversión en tu cabellera sino también para hacerle un favor a tu cuerpo que no encontrará nada positivo en manejar niveles altos de estrés.

No arrancar las canas es apropiado. La realidad es que con esta práctica tiendes a generar la desaparición del folículo y no crecerá cabello nuevo. Y tampoco procures teñirlas pues no es suma, ya que las hebras no absorben los pigmentos y en definitiva terminarás haciendo un gasto en vano.