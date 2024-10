¿No más ‘Beli-Belika’? Así suena lo nuevo de Belinda y Kenia Os

Si te consideras millenial de hueso colorado, seguramente recordarás aquel video de la ‘Princesa del Pop’ cuando ‘lo hizo de nuevo’... Pues algo así nos presenta Belinda (al menos en su videoclip) en su triunfal regreso al pop con un dueto espectacular: Kenia Os. Te contamos todo sobre el nuevo tema de Beli en su vuelta al pop.

¿Cómo se llama la nueva canción de Belinda y Kenia Os?

Belinda hace su regreso triunfal al pop con Jackpot, un tema a dueto con Kenia Os. Tan sólo en YouTube, el videoclip de la nueva canción está por rebasar el millón de reproducciones a menos de 24 horas de su estreno. Sin lugar a dudas, la nueva canción de Belinda está siendo todo un éxito.

¿Belinda ya no cantará regional?

Al parecer, en el nuevo material de Beli, podremos escuchar tintes de otros géneros en los que ya ha incursionado anteriormente, como cumbia y regional. Así que no, todo indica que escucharemos a una Beli popera (fiel a su estilo inicial), pero con matices de otros géneros con los que ha ‘coqueteado’.

¿Cómo es el video de Belinda con Kenia Os?

Si bien Jackpot está ‘sonando duro’ a pocas horas de su lanzamiento, el video también ha llamado la atención de sus seguidores. Y es que, de primera vista, nos recuerda al videoclip de Oops!...I Did It Again, aquél tema que consagrara a Britney Spears en el 2000 como la ‘Princesa del Pop’. Y, por supuesto, muchos fans lo han tomado como una ‘caricia nostálgica’. Por otro lado, los looks setenteros en un ambiente medio futurista cósmico, le dan un toque peculiar.

¿Quién es Kenia Os?

Si eres un o una millenial hueso colorado y no ubicas a Kenia Os, esto es para ti. Kenia Os es una cantante e influencer mexicana que, a sus 25 años, ya ha estado nominada a reconocimientos musicales internacionales, como los Latin Grammy. En 2018 debutó con Por siempre y desde entonces no ha parado. Entre sus principales temas, destacan Malas decisiones, Por dentro y Llévatelo.