MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Jimena Longoria?
Conoce a Jimena Longoria, una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023. Te decimos todo lo que debes saber sobre la influencer.
Prepárate para sentir el calor en la cocina más famosa de México mientras 20 celebridades compiten por el título de MasterChef Celebrity 2023. Y no podemos estar más emocionados de tener a la popular influencer Jimena Longoria como una de las competidoras.
¿Podrá ella conquistar los paladares más exigentes y convertirse en la reina de la cocina? Acompáñanos en este viaje para conocer más sobre Jimena Longoria.
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¿Quién es Jimena Longoria?
Conoce a Jimena Longoria Peña, originaria de Monterrey y una de las personalidades más reconocidas en el mundo del internet y la televisión. Después de graduarse en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey, comenzó su carrera como reportera y entrevistó a varias celebridades.
También trabajó en relaciones públicas y posteriormente participó en dos realities shows.
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Jimena está casada con el empresario Gualy Cárdenas y en 2022 tuvieron a su primer hijo, Mateo. Ahora en 2023, la influencer de 35 años de edad, se encuentra frente a un nuevo reto. ¿Podrá Jimena Longoria conquistar a los exigentes jueces de MasterChef Celebrity 2023 con sus habilidades culinarias?
¿Dónde y cuándo ver MasterChef Celebrity 2023?
Para ver MasterChef Celebrity 2023 y disfrutar del talento culinario de los famosos, solo tienes que sintonizar Azteca UNO el domingo 14 de mayo a las 20:00 horas. También puedes seguir todo lo que suceda a través de la App TV Azteca EN VIVO. ¡No te lo pierdas!
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