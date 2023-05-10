MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Jimena Longoria?

Prepárate para sentir el calor en la cocina más famosa de México mientras 20 celebridades compiten por el título de MasterChef Celebrity 2023. Y no podemos estar más emocionados de tener a la popular influencer Jimena Longoria como una de las competidoras.

¿Podrá ella conquistar los paladares más exigentes y convertirse en la reina de la cocina? Acompáñanos en este viaje para conocer más sobre Jimena Longoria.

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¿Quién es Jimena Longoria?

Conoce a Jimena Longoria Peña, originaria de Monterrey y una de las personalidades más reconocidas en el mundo del internet y la televisión. Después de graduarse en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey, comenzó su carrera como reportera y entrevistó a varias celebridades.

También trabajó en relaciones públicas y posteriormente participó en dos realities shows.

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Jimena está casada con el empresario Gualy Cárdenas y en 2022 tuvieron a su primer hijo, Mateo. Ahora en 2023, la influencer de 35 años de edad, se encuentra frente a un nuevo reto. ¿Podrá Jimena Longoria conquistar a los exigentes jueces de MasterChef Celebrity 2023 con sus habilidades culinarias?

¿Dónde y cuándo ver MasterChef Celebrity 2023?

Para ver MasterChef Celebrity 2023 y disfrutar del talento culinario de los famosos, solo tienes que sintonizar Azteca UNO el domingo 14 de mayo a las 20:00 horas. También puedes seguir todo lo que suceda a través de la App TV Azteca EN VIVO. ¡No te lo pierdas!

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