Venga La Alegría: Andrea Noli desconocía el secuestro que vivió Jorge Salinas

Luego de que Jorge Salinas revelara que fue víctima de un secuestro del cual nos detalló: “Yo fui víctima de un secuestro, entonces te puedo decir que eso está muy ca…”, dijo el actor hace unos días ante los medios. Andrea Noli, madre de Valentina, hija del actor, así reaccionó cuando se le preguntó si conocía este lamentable episodio que atravesó.

¿Qué dijo Andrea Noli?

“Ah no, la verdad no sé, no estaba enterada ni nada y preferiría no hablar al respecto, sí es un tema muy delicado, pero no estoy al tanto de nada la verdad”, dijo Andrea Noli.

De igual modo, la actriz agradeció que ella no ha tenido percances peligrosos en un país en donde la seguridad está vulnerada.

“Sí, estamos desgraciadamente expuestos todos en cualquier momento y bueno, a mí, hasta el momento gracias a Dios yo no he tenido ningún contratiempo, ningún asalto ni nada. Tocamos madera”, finalizó Andrea Noli.