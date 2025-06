Tras presunta agresión de Leonardo García a su madre ambos tienen un careo y dan su versión

Uno de los famosos que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas es Leonardo García, hijo del finado actor Andrés García, quien se encuentra en el ojo del huracán por presuntamente agredir físicamente a su madre, Sandra Vale, durante su visita a Acapulco.

Recordemos que el actor también ha sido señalado de haber recaído en las adicciones, pero la gota que derramó el vaso se dio cuando TVNotas filtró un audio donde presuntamente Sandra Vale, su madre, confirmaba la agresión de su hijo.

¿Qué dijo Sandra Vale en el audio filtrado? Según el audio filtrado, Sandra Vale dijo que Leonardo García, su hijo, sí la agredió físicamente y que, incluso le clavó un cuchillo poniendo en riesgo su vida.

¿Qué dijo Sandra Vale?

Después de la polémica que se generó en redes sociales, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Sandra Vale y Leonardo García para conocer su versión de los hechos.

En la charla, Sandra Vale, aseguró que Leonardo García nunca la agredió físicamente como ha trascendido. De igual forma, desmintió que el actor la haya acuchillado.

“Claro que no Gustavo (me agredió Leonardo García). Leonardo no me acuchilló en su vida y su padre nunca puso una bala en su cabeza”, declaró Sandra Vale.

Sobre el audio publicado por TVNotas, Sandra Vale aseguró que esa no es su voz y señaló que es absurdo que su hijo la haya agredido. “No es mi voz. Yo no miento, es absurdo (que me haya agredido)".

¿Leonardo García negó haber atacado a su madre?

Por su parte, Leonardo García explicó que se asesorará con sus abogados para proceder legalmente. “A estos chismes no hay que darles auge, pero algo así de fuerte hay que desmentirlo”, declaró y agregó que “jamás acuchillé a mi mamá y mi papá nunca me metió un tiro”.

¿Qué dijo sobre sus supuestas adicciones?

Leonardo García explicó que tomó la decisión de internarse en una clínica debido a una serie de pérdidas personales que le afectaron, pero negó que haya sido por adicciones: “Murió mi papá, murieron mis gatos y por el tema del departamento, me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron por otra cosa, hay que aclararlo”.