Venga La Alegría: ’La Chicuela’ pide que no la metan en chismes sobre Alicia Villarreal y Arturo Carmona

“¿Cómo están compañeros de Venga La Alegría? Voy a ser muy concreta, pero muy clara como buena regiomontana”, comenzó diciendo Blanca Martínez ‘La Chicuela’ sobre la controversia con Arturo Carmona.

¿’La Chichuela’ no subió los videos a redes sociales?

“No tengo nada que ver en que hayan aparecido esos videos de hace más de 20 años, no sé quién los subió a las redes. No soy responsable de que los hayan subido a las redes, no tengo nada que ver en ese asunto y creo que es muy aventurado que se me acuse de manera directa, no solo de que yo los subí y lo traje a la actualidad”, declaró ‘La Chichuela’.

“Hay gente que se ha atrevido a decir que lo tengo en mis redes, no está en mis redes, no soy responsable de quién lo subió, ni de que lo hayan subido. Cualquier aclaración o cualquier cosa que quieran hablar sobre este tema, les pido que se comuniquen con mi abogado que es el licenciado Guillermo Pous”, finalizó Blanca Martínez.