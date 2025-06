Leonardo García tuvo un encuentro accidentado con la prensa tras rumores de que violentó a su madre

Accidentado fue el encuentro que tuvo Leonardo García con la prensa, después de la conferencia que ofreció para anunciar su obra de teatro, a pesar de que el actor pidió calma para poder hacer declaraciones.

¿Qué dijo Leonardo García?

“Oigan, qué onda, o sea van a lastimar a alguien aquí”, dijo Leonardo García tras los empujones. Esta advertencia y tras las preguntas personales, el tropezón ocurrió.

¿Margarita Portillo estaría dispuesta a recibir a Leonardo García? [VIDEO] Margarita Portillo, viuda de Andrés García confesó si recibiría en la casa de Acapulco a Leonardo García, quien ha tenido problemas con su departamento en CDMX.

“Acusaciones de quién, perdón. Ya no voy a hablar de mi vida privada, muchas gracias”, declaró Leonardo García, quien emprendió la huida.

Te puede interesar: Leonardo García estalla tras señalamientos de que es violento con su mamá

Aunque salió por otro lado del teatro, Leonardo García accedió a una plática donde aclaró si es verdad o no que violentó a su madre, Sandra Vale, con un arma blanca, hace unas semanas en Acapulco.

“No se crean ya las cosas que dicen y menos cuando no lo dice la persona personalmente. Ustedes han visto que siempre estoy con ella, siempre estoy en su cumpleaños, siempre estoy en todo, siempre la subo y la llevamos a comer, que se vean las cosas buenas, no la tenemos abandonada, yo siempre estoy con ella y vean las cosas buenas y ya no le voy a dar más vueltas porque lo que uno diga va a ser usado en tu contra.

Así es el formato hoy en día desafortunadamente, si una persona va y lo dice, todavía, pero no pueden meterse ideas por cosas que pueden ser Inteligencia Artificial o pueden modificar las cosas”, aseveró Leonardo García.

Te puede interesar: Salen a la luz audios donde Sandra Vale relata que su hijo, Leonardo García, estuvo a punto de acuchillarla

¿Margarita Portillo estaría detrás de los rumores? El actor no descarta que Margarita Portillo, viuda de su padre, Andrés García, haya orquestado este ataque mediático.

“Puede ser, quieren dañar mi imagen. Mi mamá ya salió y ya dijo que no fue cierto, quédense con eso. Hay alguien que sí quiere hacer daño y es muy vil y muy feo que utilicen esas artimañas y no dejar que vaya esa persona a decirlas, está muy mal”.

Leonardo García forma parte de la obra “Soltero, Viudo y Divorciado” que se estrenará este fin de semana en la Ciudad de México.