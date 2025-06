Melenie Carmona dejó en claro que apoya a su madre Alicia Villarreal

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie Carmona de quienes la critican por no fijar una postura sobre el proceso legal de violencia doméstica que enfrenta su madre, Alicia Villarreal, en contra de Cruz Martínez.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

“Mi hija a mí se manifestó, pero no considero que esté defendiendo a Cruz, mi hija no está defendiendo a nadie. La postura de no defender a nadie es la correcta porque hay un tema legal y creo que eso debemos entender todos porque mi hija ha sido fuertemente criticada porque no se recarga de un lado, pero recuerden que hay un tema legal”, dijo Arturo Carmona.

¿Melenie Carmona apoya a Alicia Villarreal? Esta declaración la reforzó la misma Melenie Carmona con el siguiente mensaje.

“Con el tema que estamos viviendo, ya lo mencioné anteriormente, pero lo volveré a mencionar… lo que está sucediendo es un tema legal, yo no me puedo subir aquí a redes hablando de la situación enojada, con coraje o descociéndome diciéndoles todo lo que está sucediendo o lo que estoy sintiendo, porque eso puede entorpecer el juicio”, dijo Melenie Carmona.

“Mis palabras pueden ayudar, pero también pueden perjudicar y no pienso correr ese riesgo. Mi mamá sabe perfectamente la postura de su hija, sabe lo que doy por ella y con eso me quedo tranquila”, agregó la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carona.

¿Cuál es el consejo que Arturo Camona le dio a su hija?

“El consejo que le he dado a mi hija en esta situación tan difícil en esta situación tan difícil es ‘mi amor no digas nada’ y no digas nada no porque no te manifiestes a defender a alguien, mi hija está neutral, neutral públicamente, personalmente es otra cosa y tiene que ser así porque esto puede traer una serie de complicaciones a una denuncia que ya existe.

La pueden citar a declarar, hay muchas cosas que pueden complicar el tan solo decir una cosa, el solo defender a alguien, el solo decir lo que sea”, agregó Arturo Carmona.

¿El video de Melanie Carmona estaba dirigido para ‘La Chicuela’?

Melenie Carmona también aclaró si el video que subió estaba dirigido para Blanca Martínez, quien apareció en un video leyendo una carta que su madre le envió hace 24 años, hablando de la violencia doméstica que supuestamente había sufrido de manos del actor.

“Yo no estaba hablando de Blanca Martínez y me disculpo porque entiendo la confusión, yo ese día ni siquiera sabía que Blanca era un tema hasta que vi los stories de mi papá ya en la noche.

Yo estoy hablando de otro personaje que se ha intentado colgar desde el día 1 de lo que está sucediendo en mi familia y como menciono es un hombre irrelevante en nuestras vidas. No es que solo defienda a mi papá, estoy defendiendo a mis papás, porque esta persona se la ha pasado hablando de cosas de ambos y más que nada de mi mamá, desprestigiándola, diciéndole mentiras y un sinfín de cosas”, finalizó.