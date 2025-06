⁠⁠Venga La Alegría: Peso Pluma y Óscar Maydon juntaron sus voces para un tema romántico

Peso Pluma estrenó “Asquerosamente Rico”, una colaboración con Óscar Maydon y para sorpresa de muchos, tanto la letra como el video son románticos, tal parece que le está pegando el amor de Kenia Os.

En “Asquerosamente Rico” escuchamos la historia de un joven que quiere ser exitoso para darle una buena vida a su pareja.

¿Qué dice la letra de “Asquerosamente Rico”?

Yo no sé expresarme como lo mereces

Pero me trae loco ya desde hace meses

Y miro a la Luna quemándome un gallo

Lo siento en mi pecho, el momento ha llegado

Contigo a mi lado me comeré al mundo

Cariño, así soy

Hoy no tengo nada, mañana fortuno

Solitos tú y yo

Tal vez no me creas porque estoy ondeado

Déjate querer

Me imagino juntos y haciendo dinero

Solo para ti

Solo para ti, solo para ti

Solo para ti, solo para ti

Asquerosamente ricos, lo seremos

Siempre y cuando mire tus ojitos bellos

Mi Gatúbela y yo tu fiel caballero

Vamos a nadar en mundo de dinero

Contigo a mi lado, me comeré al mundo

Cariño, así soy

Hoy no tengo nada, mañana fortuno

Solitos tú y yo

Tal vez no me creas porque estoy ondeado

Déjate querer

Me imagino juntos y haciendo dinero

Solo para ti

Solo para ti, solo para ti

Solo para ti, solo para ti

Ey

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

¿Cuánto tiempo llevan de noviazgo Peso Pluma y Kenia Os?

Aunque no existe una fecha exacta del momento en el que comenzaron a salir, se hablaba de este vínculo amoroso desde finales del 2024. Sin embargo, ya dejándose ver juntos en eventos desde principios del año en curso, todos se enteraron y confirmaron que los dos intérpretes mexicanos iniciaron su relación. Y ahora, la gente realmente les ve como una de las mejores parejas del medio artístico en la actualidad.