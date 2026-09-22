Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 22 de septiembre

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente reveló algo importante: a partir de hoy, martes 22 de septiembre se manifestará una energía especialmente marcada para seis de los signos del zodiaco. Virgo, Libra y Escorpio son de los elegidos para tener suerte espiritual proporcionada por el universo, pero no son los únicos. Estas son las predicciones de la famosa astróloga.

1. VIRGO

Es uno de los signos más favorecidos por el momento. Su horóscopo habla de una etapa de estabilidad y renovación, y señala el día 22 como uno de los momentos más favorables para poner en marcha deseos y proyectos. Además, coincide con el cierre de su temporada zodiacal, lo que simbólicamente refuerza la idea de cerrar un ciclo y comenzar otro. En otras publicaciones recientes atribuidas a Mhoni Vidente también aparece Virgo asociado con abundancia, claridad y estabilidad durante su temporada.

Virgo es uno de los signos más bendecidos por el universo a partir de hoy, según el horóscopo de Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

2. LIBRA

Es quizá el signo que presenta el símbolo más claro de cambio de destino: aparece la Rueda de la Fortuna, asociada tradicionalmente con giros, oportunidades y movimiento. Aunque su fecha más fuerte sería el 25, la energía comienza a prepararse desde el 22, justo cuando Libra está por iniciar su temporada. Además, publicaciones recientes han relacionado a Libra con equilibrio, apertura de caminos y resolución de asuntos pendientes.

3. ESCORPIO

El As de Oros habla principalmente de oportunidades materiales, pero el consejo de guardar los planes y confiar en la intuición añade una dimensión espiritual importante. Para Escorpio, la suerte no parece llegar mediante algo inesperado, sino a través de reconocer las señales correctas y evitar influencias externas. Sus predicciones recientes también destacan precisamente el fortalecimiento de su intuición y su capacidad para detectar intenciones ocultas.

4. LEO

La aparición de La Estrella es especialmente significativa para una lectura espiritual: representa esperanza, guía y recuperación de la confianza. En el horóscopo que compartiste, Leo está llamado a recuperar su brillo y cerrar acuerdos importantes el día 24. Esto coincide con otras predicciones recientes que colocan a Leo bajo una fuerte energía de reconocimiento, prosperidad y magnetismo personal.

5. SAGITARIO

Sagitario recibe una de las cartas más interesantes para hablar de manifestación y capacidad de transformar una intención en realidad: El Mago. El día 23 aparece como una fecha clave para abrir puertas laborales, pero la preparación comienza desde el 22. La lectura sugiere que su “suerte” depende especialmente de atreverse a pedir, actuar y utilizar los recursos que ya tiene.

6. PISCIS

El Juicio es una carta relacionada con despertar, comprensión, cierre de etapas y decisiones importantes. En el texto que compartiste, el 23 puede traer una noticia o ingreso extra, pero lo más interesante espiritualmente es el llamado a escuchar la intuición y dejar atrás el miedo. Esto encaja con predicciones recientes que han vinculado a Piscis con dones místicos, creatividad y renovación energética.