Alan Tacher habla de Daniel Bisogno y la época en que trabajaron juntos como conductores. “Nos hicimos hermanos”

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Alan Tacher recordó su emblemático paso por TV Azteca como conductor y el apoyo que le brindó Pati Chapoy.

Aunque ahora ha llevado su carrera al ámbito internacional, Alan Tacher no olvida sus inicios en TV Azteca y cuenta que le tiene mucho agradecimiento a Pati Chapoy por el apoyo que le brindó. También recordó la amistad que forjó con Daniel Bisogno al trabajar juntos como conductores.

