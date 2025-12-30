Alan Tacher habla de Daniel Bisogno y la época en que trabajaron juntos como conductores. “Nos hicimos hermanos”
En entrevista exclusiva para Ventaneando, Alan Tacher recordó su emblemático paso por TV Azteca como conductor y el apoyo que le brindó Pati Chapoy.
Aunque ahora ha llevado su carrera al ámbito internacional, Alan Tacher no olvida sus inicios en TV Azteca y cuenta que le tiene mucho agradecimiento a Pati Chapoy por el apoyo que le brindó. También recordó la amistad que forjó con Daniel Bisogno al trabajar juntos como conductores.