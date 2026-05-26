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Camila y Flor rompen en llanto al hablar de la presión que han sentido en sus vidas (VIDEO)

La nueva capitana del equipo amarillo y su compañera intercambiaron historias a raíz de la crisis nerviosa que sufrió Camila al inicio de la gala

Luego de la crisis nerviosa que sufrió Camila al inicio de la gala de beneficio o castigo, la cocinera rompió en llanto con la nueva capitana del equipo amarillo y ganadora de la ventaja de las tarjetas de los chefs al hablar de la presión que han sentido en sus vidas y en la cocina más famosa de México.

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