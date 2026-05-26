Maribel Guardia da detalles sobre la audiencia familiar de Joan Sebastian en Texas

Maribel Guardia habló de la reciente audiencia relacionada con la herencia de Joan Sebastian, donde su esposo, Marco Chacón, acudió a petición de algunos de los hijos del cantante. La actriz aseguró que Marco mantiene una buena relación con la familia debido a que fue albacea de Julián Figueroa durante varios años. Además, expresó su apoyo a José Manuel Figueroa tras las recientes acusaciones hechas por Imelda Garza Tuñón.