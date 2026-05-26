Maribel Guardia da detalles sobre la audiencia familiar de Joan Sebastian en Texas
La actriz habló sobre la presencia de su esposo Marco Chacón en la audiencia familiar de Joan Sebastian que se esta realizando en Texas.
Maribel Guardia habló de la reciente audiencia relacionada con la herencia de Joan Sebastian, donde su esposo, Marco Chacón, acudió a petición de algunos de los hijos del cantante. La actriz aseguró que Marco mantiene una buena relación con la familia debido a que fue albacea de Julián Figueroa durante varios años. Además, expresó su apoyo a José Manuel Figueroa tras las recientes acusaciones hechas por Imelda Garza Tuñón.